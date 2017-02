BVB startet in die K.o.-Phase der Champions League

14.02.2017 Lissabon. Von einer optimalen Vorbereitung auf die Champions League konnte keine Rede sein. Beim BVB wurde zuletzt mehr über die Bestrafung durch den DFB als über das Spiel bei Benfica Lissabon geredet.

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund startet als erstes deutsches Team in die K.o.-Phase der Champions League. Das Team von Trainer Thomas Tuchel will sich heute bei Benfica Lissabon eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am 8. März in Dortmund verschaffen. Doch die Schlagzeilen um das Urteil zur Sperrung der Südtribüne, mit dem der DFB am Montag das Fehlverhalten einiger BVB-Fans bestrafte, erschwerte die Vorbereitung. Dennoch will der Revierclub an die guten Leistungen im bisherigen Wettbewerb anknüpfen. Mit 21 Toren in der Gruppenphase hatte der Bundesliga-Vierte für einen Rekord gesorgt. (dpa)