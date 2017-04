BVB ohne Chance in Monaco: Aus in der Champions League

19.04.2017 Monaco. Borussia Dortmund ist als letzter Fußball-Bundesligist aus der Champions League ausgeschieden. Der BVB unterlag am Mittwochabend im Viertelfinal-Rückspiel beim AS Monaco mit 1:3 (0:2). Schon das Hinspiel hatte die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel mit 2:3 verloren. Damit findet erstmals seit 2009 ein Halbfinale in der Königsklasse ohne deutsche Beteiligung statt. Bayern München war am Dienstag an Real Madrid gescheitert.

Kylian Mbappé (3.), Radamel Falcao (17.) und Valère Germain (81.) sorgten in Monaco für klare Verhältnisse. Marco Reus (48.) schaffte nur den Anschlusstreffer für die Gäste. Das Hinspiel vor einer Woche war von der Sprengstoffattacke auf das Team im BVB-Bus überschattet worden. (dpa)