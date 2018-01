BVB nimmt am Mittwoch in Marbella sein Trainingslager auf

03.01.2018 Dortmund. Borussia Dortmund startet an diesem Mittwoch in sein Trainingslager in Spanien. In Marbella bereitet sich die Mannschaft des neuen Chefcoachs Peter Stöger auf die Rückrunde vor.

Die Fußballprofis von Borussia Dortmund nehmen als letzter Bundesligist die Vorbereitung auf die Rückrunde auf. Die Mannschaft des neuen Trainers Peter Stöger fliegt von Dortmund nach Malaga. In Marbella wird sich das Team des Tabellendritten bis zum 9. Januar aufhalten. Auch der lange verletzte Marco Reus soll dabei sein. Die erste Einheit in Marbella ist schon kurz nach der Ankunft für 16.30 Uhr angesetzt. Gegen Zweitliga-Tabellenführer Fortuna Düsseldorf am 6. Januar und gegen Belgiens Pokalsieger SV Zulte Waregem am 8. Januar sind zwei Testspiele vorgesehen. (dpa)