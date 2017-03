BVB nimmt Viertelfinale der Champions League ins Visier

08.03.2017 Dortmund. Der BVB hofft auf die erste Rückkehr in den erlauchten Kreis der besten acht europäischen Teams seit 2014. Doch zuvor muss eine knifflige Aufgabe gelöst werden.

Borussia Dortmund steht im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Benfica Lissabon unter Zugzwang. Nach dem unglücklichen 0:1 im ersten Duell beider Teams vor drei Wochen in Portugal benötigt das Team von Trainer Thomas Tuchel heute einen Sieg mit mindestens zwei Toren Differenz. Drei deutliche Erfolge in der Fußball-Bundesliga mit insgesamt zwölf Treffern machten zuletzt Mut. Allerdings wird die Aufgabe durch den Ausfall von Nationalstürmer Marco Reus erschwert. Der BVB stand zuletzt 2014 in der Runde der letzten acht Teams. (dpa)