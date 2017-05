BVB nach Wirbel um Tuchel nur Remis in Augsburg

13.05.2017 Augsburg. Nach dem Wirbel um Coach Thomas Tuchel hat Borussia Dortmund beim kampfstarken FC Augsburg vorzeitig die direkte Qualifikation für die Champions League verpasst. Nach dem 1:1 (1:1) am Samstag muss der DFB-Pokal-Finalist im Fernduell mit der nun punktgleichen TSG 1899 Hoffenheim bis zum letzten Bundesligaspieltag um das Ticket für die Fußball-Königsklasse bangen. Die Augsburger wackelten am Ende heftig, holten aber dank einer taktisch ausgezeichneten Vorstellung im Kampf um den Klassenverbleib einen Punkt.

Alfred Finnbogason (29. Minute) brachte die Fuggerstädter vor 30 660 Zuschauern verdient in Führung. Pierre-Emerick Aubameyang (32.) stellte mit seinem 29. Saisontreffer kurz danach den Ausgleich her. Der BVB blieb aber Dritter und bestreitet nun in einer Woche ein Endspiel gegen Werder Bremen, während die Augsburger zu den Hoffenheimern müssen. (dpa)