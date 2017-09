BVB in Champions League entzaubert: 1:3 gegen Real Madrid

26.09.2017 Dortmund. Borussia Dortmund hat die zweite Saisonniederlage im zweiten Champions-League-Spiel kassiert. Der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga unterlag am Dienstag dem spanischen Rekordmeister und Titelverteidiger Real Madrid mit 1:3 (0:1) und muss in der Gruppe H schon früh um den Einzug in das Achtelfinale bangen. Gareth Bale (18.) und Cristiano Ronaldo (49./79.) trafen vor 65 849 Zuschauern für Real, das seinen zweiten Sieg feierte. Pierre-Emerick Aubameyang (54.) gelang nur das zwischenzeitliche Anschlusstor für den BVB. Die Dortmunder müssen am 17. Oktober beim ebenfalls noch punktlosen APOEL Nikosia gewinnen, um ihre Chancen auf die K.o.-Runde zu wahren.