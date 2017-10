BVB hofft in Nikosia auf Trendwende in Champions League

17.10.2017 Nikosia. Zum Siegen verdammt: Nach dem bisher schlechtesten Start der Vereinsgeschichte in die Champions League will der BVB in Nikosia seine Chance auf die nächste Runde wahren.

Borussia Dortmund steht bereits im dritten Gruppenspiel der Champions League unter Zugzwang. Nach zwei Auftaktniederlagen gegen Tottenham Hotspur und Real Madrid will der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga im Duell bei Apoel Nikosia heute die Trendwende einleiten. Bei einer weiteren Schlappe gegen die bisher ebenfalls sieglosen Zyprer droht dem BVB der vorzeitige Abschied aus dem Kampf um den Achtelfinal-Einzug. Ob Kapitän Marcel Schmelzer nach wochenlanger Zwangspause wieder in die Startelf rückt, soll sich kurzfristig entscheiden. (dpa)