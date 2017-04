BVB gegen Mönchengladbach ohne Sokratis

22.04.2017 Mönchengladbach. Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss im Spiel bei Borussia Mönchengladbach am heutigen Samstag auf Sokratis verzichten. Wie der Verein vor der Partie via Twitter mitteilte, fällt der griechische Abwehrspieler wegen einer Muskelverletzung aus. Auch sein Einsatz im Pokal- Halbfinale am Mittwoch beim FC Bayern München ist in Gefahr. Dafür steht Marco Reus in der Dortmunder Startelf. Noch am Tag zuvor hatte BVB-Trainer Thomas Tuchel angedeutet, den Angreifer schonen zu wollen.