BVB feiert späten Sieg: 3:2 in Mönchengladbach

22.04.2017 Dortmund. Borussia Dortmund ist seinem wichtigsten Saisonziel trotz widriger Begleitumstände einen großen Schritt nähergekommen. Mit dem 3:2 (1:1) bei Borussia Mönchengladbach eroberte das Team von Trainer Thomas Tuchel am Samstag den dritten Platz in der Fußball-Bundesliga zurück, der die direkte Qualifikation zur Champions League garantiert. Einen Tag nach der Festnahme eines Tatverdächtigen, der für den Bombenanschlag auf den BVB-Teambus verantwortlich sein soll, wirkten die Dortmunder Profis wie von schwerer Last befreit. Vor 54 014 Zuschauern im ausverkauften Borussia-Park sorgten Marco Reus (10./Foulelfmeter), Pierre-Emerick Aubameyang (59.) und Raphael Guerreiro (87.) für den verdienten Erfolg des Revierclubs.

Dagegen haben sich die Chancen der Gladbacher auf einen internationalen Startplatz trotz der Treffer von Lars Stindl (48.) und Marcel Schmelzer (48./Eigentor) verschlechtert. Nach der bereits fünften Heimschlappe liegt Rang sechs drei Punkte entfernt.

BVB-Coach Tuchel pflegte seinen Ruf als Rotationsfreund. Im Vergleich zum Champions-League-Spiel am Mittwoch in Monaco (1:3) standen gleich fünf neue Profis in der Startelf. So fehlte Abwehrchef Sokratis wegen muskulärer Probleme, Torjäger Aubameyang saß nach der Terminhatz der vergangenen Tage und mit Blick auf das Pokal-Halbfinale beim FC Bayern am Mittwoch zunächst auf der Bank. Doch auch Tuchel-Kollege Dieter Hecking musste umbauen, weil Leistungsträger wie Raffael, Christoph Kramer und Thorgan Hazard verletzt ausfielen. (dpa)