BVB bleibt Tabellenführer: Köln ist weiter Schlusslicht

17.09.2017 Dortmund. Borussia Dortmund hat die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga erfolgreich verteidigt. Die Mannschaft von Trainer Peter Bosz gewann zum Abschluss des 4. Spieltages am Sonntagabend das Westduell gegen den 1. FC Köln 5:0 (2:0) und führt die Tabelle mit zehn Punkten aufgrund der besseren Tordifferenz vor Aufsteiger Hannover 96 an. Die Doppeltorschützen Maximilian Philipp (2. und 69. Minute) und Pierre-Emerick Aubameyang (59., 60.) sowie Sokratis (45.+2) fügten Schlusslicht Köln die vierte Niederlage im vierten Spiel zu. Zuvor hatten sich am Sonntag 1899 Hoffenheim und Hertha BSC 1:1 (1:0) getrennt und Bayer Leverkusen feierte ein 4:0 (3:0) gegen den SC Freiburg.