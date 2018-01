BVB beim Rückrundenauftakt wohl ohne Schmelzer

05.01.2018 Marbella. Borussia Dortmund wird voraussichtlich ohne Kapitän Marcel Schmelzer in die Rückrunde der Fußball-Bundesliga starten. Die Muskelverletzung in der Wade, die sich der Außenverteidiger bei der ersten Trainingseinheit in Marbella zugezogen hat, ist schwerwiegender als ursprünglich gedacht. "Es macht keinen Sinn, an Training zu denken. Wir warten ab, bis wir wieder in Dortmund sind, machen Bilder und schauen dann noch mal genauer darauf", sagte Schmelzer am Freitag. Das Punktspiel am 14. Januar gegen den VfL Wolfsburg dürfte deshalb für ihn zu früh kommen.

Der 29-Jährige musste bereits in der Hinrunde zwei Verletzungspausen einlegen: "Für mich ist das sehr, sehr ärgerlich. Ich hatte in der Winterpause viel getan und mir für die Rückrunde vorgenommen, mit der kompletten Mannschaft und dem neuen Trainerteam möglichst viele Einheiten zu absolvieren und viele Inhalte einzustudieren, damit wir als Mannschaft besser aus der Pause kommen", klagte Schmelzer.

Neben Schmelzer fehlten Roman Bürki und Christian Pulisic am Freitag beim Training. Torhüter Bürki ist erkältet, Angreifer Pulisic hatte am Vortag einen Schlag auf das Schienbein bekommen. Die Rekonvaleszenten Marco Reus, Mario Götze und Gonzalo Castro arbeiteten individuell.

Am Abend kam Pierre-Emerick Aubameyang im Trainingslager an. Der Gabuner war am Donnerstag noch bei der Gala der Preisverleihung zu "Afrikas Fußballer des Jahres", bei der er Rang drei belegte. (dpa)