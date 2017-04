BVB bangt um Einsatz von Abwehrspieler Schmelzer

01.04.2017 Gelsenkirchen. Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund bangt vor dem Heimspiel gegen den Hamburger SV am Dienstag um den Einsatz von Marcel Schmelzer. "Bis Dienstag könnte es knapp werden. Er hat Rückenprobleme", sagte BVB-Trainer Thomas Tuchel nach dem 1:1 (0:0) am Samstag im Revierderby beim FC Schalke. Der Außenverteidiger hatte sich die Blessur in der 78. Minute der Partie zugezogen und war kurz danach ausgewechselt worden.