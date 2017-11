BVB-Stürmer Aubameyang trifft im Testspiel gegen VfL Bochum

08.11.2017 Dortmund. Pierre-Emerick Aubameyang hat das Toreschießen nicht verlernt. Borussia Dortmunds Stürmer steuerte am Mittwochmorgen in einem Testspiel des Fußball-Bundesligisten über 3 x 30 Minuten gegen den Zweitliga-Nachbarn VfL Bochum einen Treffer zum 4:2-Sieg bei. Die weiteren Dortmunder Tore erzielten André Schürrle (2) und Maximilian Philipp. Der Gabuner Aubameyang war zuletzt in den beiden Champions-League-Spielen gegen Apoel Nikosia (jeweils 1:1) sowie in drei Bundesligapartien leer ausgegangen und in die Kritik geraten.