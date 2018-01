BVB-Coach Stöger glaubt an Verbleib von Aubameyang

17.01.2018 Dortmund. Peter Stöger glaubt weiter an eine Zukunft von Pierre-Emerick Aubameyang bei Borussia Dortmund. "Ich gehe davon aus", antwortete der Trainer des Fußball-Bundesligisten in einem Interview der "Sport Bild" auf die Frage, ob der Stürmer in diesem Winter beim Revierclub bleibt. Ein Verkauf des Angreifers wäre aus sportlichen Gründen ein großer Verlust: "Dann wäre es schwer, jemanden mit dieser Torquote zu ersetzen."

Aubameyang war am vergangenen Sonntag von Stöger für die Partie der Borussia gegen Wolfsburg (0:0) suspendiert worden, weil er einer Teamsitzung ferngeblieben war. Seitdem wird über einen Transfer des 28 Jahre alten Gabuners noch in dieser, bis Ende Januar laufenden Transferperiode spekuliert. Nach Informationen der "Bild" ist Aubameyangs Vater und Berater Pierre bereits nach London gereist, um dort mit dem FC Arsenal zu verhandeln. (dpa)