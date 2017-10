BVB-Coach Bosz will Götze weiter behutsam aufbauen

01.10.2017 Augsburg/Dortmund. Borussia Dortmunds Trainer Peter Bosz will Fußball-Nationalspieler Mario Götze weiter behutsam aufbauen. "Mario hätte gerne gespielt. Aber ich habe gesagt, ich will das nicht", sagte Bosz zum freiwilligen Verzicht auf Götze beim 2:1 des Tabellenführers am Samstag in der Bundesliga gegen den FC Augsburg.

Der 25 Jahre alte Götze habe nicht wegen einer Verletzung pausiert. "Er ist topfit", sagte Bosz. Der Niederländer erinnerte aber daran, dass der Weltmeister lange Zeit wegen einer Erkrankung pausieren musste. "Es wäre das dritte Spiel für Mario in einer Woche gewesen. Ich glaube, das ist noch zu viel", erläuterte Bosz. Er wolle bei Götze keinerlei Risiken eingehen. "Es kommen noch viele Spiele, wo wir Mario brauchen."

Bosz hatte bereits am Freitag begrüßt, dass Götze von Bundestrainer Joachim Löw nicht für die abschließenden Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation gegen Nordirland und Aserbaidschan nominiert worden war. "Mario macht Schritte vorwärts, aber wir müssen vorsichtig sein. Es ist jetzt wichtig, dass er sich nicht wieder verletzt", hatte der BVB-Coach bereits da erklärt. (dpa)