Augsburg vor Spiel gegen Dortmund: "Haben einen Plan"

28.09.2017 Augsburg. Trotz der individuellen Überlegenheit von Borussia Dortmund glaubt der formstarke FC Augsburg vor dem Duell mit dem Tabellenführer der Fußball-Bundesliga an seine Chance. Der BVB habe zwar "eine enorme Qualität", sagte FCA-Mittelfeldspieler Jan Moravek am Donnerstag. "Aber wir haben einen Plan." Nach fünf Partien in Serie ohne Niederlage können sich die Augsburger mit einem Erfolg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Spitzengruppe der Liga festsetzen. Vor dem siebten Spieltag ist das Team von Coach Manuel Baum Fünfter.

Zur aktuellen Euphorie bei den Schwaben sagte der Trainer: "Es macht zur Zeit Spaß. Alle ziehen voll mit, jeder will spielen und haut sich rein." Gegen den Champions-League-Teilnehmer erwartet Augsburg ein ausverkauftes Stadion. "Die Fans gehen voll mit", sagte Baum. (dpa)