Arminia Bielefeld und SpVgg Greuther Fürth trennen sich 0:0

24.01.2018 Bielefeld. Die abstiegsgefährdete SpVgg Greuther Fürth kann auch im neuen Jahr in der 2. Fußball-Bundesliga auswärts einfach nicht gewinnen. Die Mannschaft von Trainer Damir Buric rettete beim 0:0 am Mittwochabend bei Arminia Bielefeld aber immerhin einen Punkt. Bei dem torlosen Remis vor 12 512 Zuschauern hatten die Franken aber zweimal großes Glück, als die klar überlegenen Gastgeber nur den Pfosten trafen. Nach dem dritten Punkt im zehnten Auswärtsspiel bleiben die offensiv harmlosen Fürther Vorletzter.

"Ich hoffe wirklich, dass die Mannschaft zeigt, was sie sich in der Vorbereitung erarbeitet hat", hatte der Fürther Trainer Buric vor dem Auftakt in die Restrückrunde erklärt. In der Offensive kann das jedoch nicht viel gewesen sein. Auch das Startelfdebüt des erst in der Winterpause von Schalke 04 ausgeliehenen Juniorennationalspielers Fabian Reese schlug sich nicht in Toren nieder.

Nach einer Abtastphase erspielten sich die Hausherren Vorteile, konnten jedoch nicht mit einer Führung in die Pause gehen. Die Gäste aus Franken boten im Vorwärtsgang so gut wie nichts - das änderte sich auch nicht nach dem Seitenwechsel. Torhüter Sascha Burchert und seine Vorderleute hatten hingegen zweimal großes Glück, als Florian Hartherz (50.) und Tom Schütz (67.) nur den Pfosten trafen. (dpa)