Anstoßzeiten für Pokal-Halbfinalspiele der Frauen fest

28.03.2017 Frankfurt/Main. Der Deutsche Fußball-Bund hat am Dienstag die Anstoßzeiten für die Halbfinalspiele im Frauen-Pokal festgelegt. Titelverteidiger VfL Wolfsburg tritt am 16. April von 15.00 Uhr an im Möslestadion beim SC Freiburg an. Bayer Leverkusen und Vorjahresfinalist SC Sand stehen sich am gleichen Tag von 14.00 Uhr an im Ulrich-Haberland-Stadion gegenüber. Das Endspiel im Kölner RheinEnergieStadion findet am 27. Mai (16.15 Uhr/ARD) statt.