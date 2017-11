Andreas Wiegel fehlt MSV Duisburg nach Knieverletzung lange

10.11.2017 Duisburg. Der MSV Duisburg muss in die 2. Fußball-Bundesliga vorerst ohne Andreas Wiegel planen. Der Mittelfeldspieler zog sich am Mittwoch im Training einen Meniskusriss und eine Teilverletzung am vorderen Kreuzband zu. Das teilte der Verein nach einer medizinischen Untersuchung am Freitag mit. Demnach fällt Wiegel auf unbestimmte Zeit aus. Wiegel, der in dieser Saison sechs Zweitligaspiele für den Aufsteiger bestritt, soll am nächsten Dienstag in Straubing operiert werden.