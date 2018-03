11.03.2018 Rheine. Nele Alder-Baerens aus Marburg ist bei den deutschen 100-Kilometer-Meisterschaften in Rheine der dritte Titelgewinn in Serie gelungen. Die 39-Jährige, die seh- und hörbehindert ist, benötigte für die längste Meisterschaftsdistanz im Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) 7:33:14 Stunden. Bei den Männern siegte am Samstag Alexander Dautel aus Berlin in 7:01:04 Stunden.