Achtelfinal-Aus für Dortmund in der Europa League

15.03.2018 Salzburg. Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund ist im Achtelfinale der Europa League sang- und klanglos ausgeschieden. Eine Woche nach dem enttäuschenden 1:2 im Hinspiel kam die Mannschaft von Trainer Peter Stöger am Donnerstagabend im Rückspiel beim FC Salzburg über ein torloses Remis nicht hinaus. 29 520 Zuschauer sahen im ausverkauften Stadion des österreichischen Double-Gewinners eine über weite Strecken klar überlegene Heim-Mannschaft, die zudem mehrere hochkarätige Chancen vergab. Das Viertelfinale wird an diesem Freitag (13.00 Uhr) bei der UEFA in Nyon ausgelost.