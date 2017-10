APOEL Nikosia nur 1:1 vor CL-Duell mit Dortmund

28.10.2017 Achnas. Vier Tage vor dem Champions-League-Duell mit Borussia Dortmund ist APOEL Nikosia nicht über ein Remis beim Tabellenletzten hinausgekommen. Der zyprische Fußball-Meister trennte sich am Samstag mit 1:1 (0:1) von Schlusslicht Ethnikos Achnas. APOEL blieb damit in der First Division Zyperns zunächst auf Tabellenplatz acht. Dimitris Kyprianou hatte den Außenseiter in Führung geschossen (11. Minute), der ehemalige Dresdner Mickaël Poté sorgte für den Ausgleich (65.). Nach dem 1:1 gegen Borussia Dortmund Mitte Oktober muss APOEL am Mittwoch zum Champions-League-Gruppenspiel in Dortmund antreten.