APOEL Nikosia mit gelungener Generalprobe

13.10.2017 Larnaka. APOEL Nikosia hat in der Liga eine erfolgreiche Generalprobe für das Champions-League-Spiel gegen Borussia Dortmund gefeiert. Vier Tage vor dem Duell mit dem Tabellenführer der Fußball-Bundesliga besiegten die Zyprer Doxa Katokopias 2:0 (1:0). Der ehemalige Dresdner Mickaël Poté brachte Nikosia am Freitagabend in der 30. Minute in Führung. Igor de Camargo, der zwischen 2010 und 2013 in Deutschland für Borussia Mönchengladbach und 1899 Hoffenheim stürmte, sorgte kurz vor Schluss für die Entscheidung (87.).