5000 Euro Geldstrafe für FC St. Pauli wegen Fan-Spruchband

07.03.2017 Hamburg. Fußball-Zweitligist FC St. Pauli muss eine Geldstrafe in Höhe von 5000 Euro bezahlen. Das hat das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Dienstag entschieden. Damit ahndet der DFB unsportliches Verhalten von St.-Pauli-Fans im Spiel gegen Dynamo Dresden am 12. Februar. Im Fanblock war ein Spruchband diffamierenden Inhalts ("Eure Großeltern haben schon für Dresden gebrannt - gegen den doitschen Opfermythos") gezeigt worden. Der Verein akzeptiert das Strafmaß. Clubführung und Fangruppierungen gaben bekannt, eine gemeinsame Veranstaltung zum Thema Opfermythos und Geschichtsrevisionismus initiieren zu wollen.