4:0 gegen Freiburg: Leverkusen feiert ersten Saisonsieg

17.09.2017 Leverkusen. Bayer Leverkusen ist unter dem neuen Trainer Heiko Herrlich der erste Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga gelungen. Die Werkself setzte sich am Sonntag in der Begegnung zweier bisher siegloser Teams mit 4:0 (3:0) gegen den SC Freiburg durch und verbesserte sich mit vier Punkten auf den zwölften Platz. Überragender Spieler war Kevin Volland mit zwei Toren in der 21. und 34. Minute. Zudem trafen Charles Aranguiz (29.) und Julian Brandt (86.) beim ersten Bundesliga-Erfolg unter Herrlich. Freiburg rutschte mit zwei Punkten in die Abstiegszone ab. Zuvor hatten sich am Sonntag 1899 Hoffenheim und Hertha BSC 1:1 (1:0) getrennt.