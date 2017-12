3. Liga: HSV-Handballer stehen vor neuem Zuschauer-Rekord

22.12.2017 Hamburg. Das Drittliga-Spiel zwischen den Handballern des HSV Hamburg und des VfL Fredenbeck wird zwar erst am zweiten Weihnachtsfeiertag angepfiffen, doch schon vorher ist ein neuer Rekord in Aussicht: Für die Partie am Dienstag (15.00 Uhr) gegen den Tabellen-Zehnten in der Barclaycard-Arena hat der Spitzenreiter der Nordgruppe bislang 8666 Karten verkauft. Das teilte der Club am Freitag mit. Im vergangenen Jahr hatten 8555 Fans das sogenannte Weihnachts-Spiel der Hamburger gegen den DHK Flensborg verfolgt. Nach Club-Angaben war dies weltweit der beste Besuch eines Handballspiels zweier Drittligisten.