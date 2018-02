2:0-Heimsieg gegen Bochum: Dresden beendet Ergebniskrise

04.02.2018 Dresden. Die SG Dynamo Dresden hat ihren Negativ-Lauf in der 2. Fußball-Bundesliga beendet und nach drei Niederlagen in Serie gegen den VfL Bochum gewonnen. Ein frühes Tor von Lucas Röser (3. Minute) per Foulelfmeter brachte die Sachsen am Sonntag vor 24 907 Zuschauern in Führung. Kurz vor Schluss erhöhte Winter-Neuzugang Moussa Koné (89.) bei seinem Debüt zum 2:0 (1:0)-Endstand. Durch den ersten Sieg im neuen Jahr hat Dresden den Abstand zum Abstiegs-Relegationsplatz vergrößert. Für die Bochumer, die einen Punkt Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz haben, war es die vierte Niederlage in Serie.