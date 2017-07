104. Tour de France gestartet: Gesbert erster Fahrer

Polizisten mit Maschinenpistolen stehen vor Containern an der Strecke.

01.07.2017 Düsseldorf. Elie Gesbert aus Frankreich ist bei der 104. Tour de France als erster von 198 Fahrern zum 14 Kilometer langen Einzelzeitfahren von der Startrampe gerollt. Der jüngste Tour-Teilnehmer feierte am Samstag seinen 22. Geburtstag. Topfavorit Tony Martin und Vorjahressieger Chris Froome waren unter den letzten Startern. Die Frankreich-Rundfahrt, die zum ersten Mal nach 30 Jahren wieder in Deutschland beginnt, endet nach insgesamt 3540 Kilometern am 23. Juli auf den Pariser Champs Élysées.