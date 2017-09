1. FC Köln vorerst ohne Hector: Riss der Syndesmose

15.09.2017 Köln. Der 1. FC Köln muss in den kommenden Wochen auf Jonas Hector verzichten. Wie eine medizinische Untersuchung am Freitag ergab, hat sich der Weltmeister im Europa-League-Spiel beim FC Arsenal (1:3) einen Riss der Syndesmose zugezogen. Der 27-Jährige war am Donnerstag in der 35. Minute der Partie ausgewechselt worden. "Das tut mir persönlich natürlich sehr, sehr leid für Jonas", wurde FC-Cheftrainer Peter Stöger in einer Vereinsmitteilung zitiert.