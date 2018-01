1. FC Köln im Spiel gegen Augsburg ohne Personalprobleme

25.01.2018 Köln. Bei seiner Aufholjagd im Kampf gegen den Abstieg aus der Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Köln keine Personalprobleme. Im Spiel gegen den FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) stehen dem Tabellenletzten fast alle Profis zur Verfügung, wie Coach Stefan Ruthenbeck am Donnerstag ankündigte. Auch Lukas Klünter ist wieder fit, nachdem der 21-Jährige am Mittwoch das Training wegen Knieproblemen abbrechen musste.

Sollte der FC seine vierte Begegnung in Serie gewinnen, könnten die Kölner nach Punkten zum Hamburger SV aufschließen. Vor dem 20. Spieltag haben die Rheinländer zwölf Zähler, der HSV hat als 17. vor seinem Auftritt in Leipzig 15 Zähler. Die Kölner Gesamtbilanz gegen Augsburg ist allerdings negativ: Von den bislang neun Erstligaduellen gewann der FC nur das erste am 30. Oktober 2011 (3:0). Danach gab es gegen den FCA drei Unentschieden und fünf Niederlagen.

Die Partie gegen Augsburg steht im Zeichen der Stiftung des 1. FC Köln. Der Verein verschenkte an gemeinnützige Organisationen 3000 Eintrittskarten. (dpa)