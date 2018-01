Über Kampf zum Sieg: THC siegt mit 28:24 gegen Dortmund

20.01.2018 Bad Langensalza. Die Bundesliga-Handballerinnen des Thüringer HC sind am Samstag in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Das Team von Trainer Herbert Müller HC erkämpfte sich am 11. Spieltag gegen Borussia Dortmund einen 28:24 (15:13)-Heimerfolg. "Alles, was heute wichtig war, das waren die zwei Punkte. Wir haben gekämpft bis zum Umfallen", lobte Müller. Iveta Luzumova (11/5) war erfolgreichste THC-Werferin.

Anfangs fanden die Thüringerinnen nur schwer in die vom hohem Tempo geprägte Partie. Im Angriff fehlte nötige Präzision. Die Gäste zeigten sich treffsicherer und erspielten sich schnell eine Drei-Tore-Führung zum 5:2 (8.). Durch die Einwechslung von Torhüterin Jana Krause gab es dann mehr Sicherheit bei den Gastgeberinnen.

Nach dem Seitenwechsel hätte der THC frühzeitig für eine Entscheidung sorgen können, er führte mit fünf Treffern. Stattdessen wurde es in der Schlussphase noch einmal spannend, als Dortmund auf zwei Tore verkürzte (22:24). Mehr ließen die Thüringerinnen nicht zu. (dpa)