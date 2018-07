Tier gerät in Zuschauerbereich

22.07.2018 AACHEN. Bei einem Unfall mit einem Pferd beim Chio in Aachen sind am Samstag zwei Zuschauer verletzt worden. Sie kamen in ein Krankenhaus.

Beim CHIO in Aachen sind bei einem Unfall mit einem Pferd zwei Besucher verletzt worden. Nach einem Sturz des Briten Oliver Townend beim Geländeritt am Samstag sei dessen Pferd in den Zuschauerbereich geraten, teilten die Organisatoren mit. Zwei Besucher kamen demnach verletzt ins Krankenhaus. Ein Zuschauer habe die Klinik inzwischen wieder verlassen, hieß es am Sonntag. Dem anderen gehe es „den Umständen entsprechend gut“. (dpa)