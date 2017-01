Football-Profiliga NFL

20.01.2017 Foxborough. In Tom Brady von den New England Patriots und Ben Roehtlisberger von den Pittsburgh Steelers treffen im Playoff-Halbfinale zwei der besten Quarterbacks der NFL-Geschichte aufeinander. Beide Stars haben großen Respekt voreinander.

Das Trikot von Star-Quarterback Tom Brady New England Patriots hat bei Ben Roethlisberger einen Ehrenplatz. Der Passgeber der Pittsburgh Steelers hat das Jersey seines Kontrahenten in seinem Büro aufgehängt.

In der Nacht zum Montag (0.40 Uhr MEZ) treten die beiden Quarterback-Altmeister im Halbfinale der National Football League NFL in Foxborough gegeneinander an. "Ein Showdown", nannte Pittsburghs Runningback Le'Veon Bell das Treffen. Der Gewinner darf im 51. Super Bowl am 5. Februar in Houston auf den nächsten Champions-Ring hoffen.

Der Respekt der beiden Quarterback-Routiniers voreinander ist groß. Roethlisberger, 34 Jahre alt, schwärmt geradezu vom 39-jährigen Brady. "Ich denke, er ist einer, wenn nicht sogar der größte Quarterback aller Zeiten", sagte der Steelers-Star vor dem Semifinale bei den Patriots. "Es ist eine Ehre, gegen ihn zu spielen, ihn einen Konkurrenten zu nennen. Daher habe ich sein Trikot in meinem Büro neben den anderen Größen wie Dan Marino, John Elway oder Jim Kelly."

Doch Brady, der die ersten vier Spiele in der regulären Saison gesperrt fehlte, ist nicht in überragender Form. Im Viertelfinale gegen die Houston Texans (34:16) unterliefen dem Superstar zwei Ballverluste - ungewohnt für den Quarterback. "Wir haben in einigen Bereichen nicht gut gespielt, kamen nie richtig ins Rollen", monierte Brady. Verlass war dagegen auf Runningback Dion Lewis, der gleich drei Touchdowns erlief.

Doch ohne einen starken Brady geht es bei den Patriots nicht. Der Superstar hat das Team aus Foxborough zu vier Titeln geführt. Mit einem fünften Erfolg würde Brady alleiniger Super-Bowl-Rekordhalter für einen Starting-Quaterback sein. Derzeit steht er als vierfacher Champion mit Joe Montana (San Francisco 49ers) und Terry Bradshaw (Pittsburgh Steelers) auf einer Stufe. "Jetzt müssen wir noch die Fehler abstellen. Dann sind wir bereit", sagte Brady.

Mit den Steelers wartet ein unangenehmer Gegner auf die Patriots. Dort ist Roethlisberger der Spieler, auf den es ankommt. Vergleiche mit Brady lässt er allerdings nicht zu. "Ich bin nicht auf seinem Level", betonte er. Brady sieht das nicht so. "Ben ist ein unglaublicher Spieler", sagte er. "Seit er 2004 angefangen hat, habe ich seine Art zu spielen immer geliebt. Für die Stadt Pittsburgh ist er großartig."

Verstecken muss sich Roethlisberger in der Tat nicht: Der 1,96 Meter große Football-Profi hat seine Steelers bereits zu zwei Siegen im Super Bowl (2006 und 2009) geführt. In diesem Jahr soll es den dritten Titel unter der Regie des Quarterbacks geben. Aber auch Pittsburgh muss sich steigern. Im Viertelfinal-Krimi bei den Kansas City Chiefs (18:16) reichten sechs Field Goals durch Kicker Chris Boswell.

Wer sich im Duell der Super-Quarterbacks durchsetzt, trifft im Super Bowl in Houston auf die Green Bay Packers mit dem überragenden Passgeber Aaron Rodgers oder die Atlanta Falcons, die mit Quarterback Matt Ryan ebenfalls Spieler besitzen. Die Partie findet am Sonntag (21.05 Uhr MEZ) in Atlanta statt. (dpa)