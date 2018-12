Basketball-Profiliga

02.12.2018 Minneapolis. Die deutschen Nationalspieler Daniel Theis und Isaiah Hartenstein haben mit ihren Teams in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA ihre zweiten Siege binnen 24 Stunden geholt.

Theis setzte sich mit den Boston Celtics bei den Minnesota Timberwolves mit 118:109 (57:48) durch. Zeitgleich gewann Hartenstein mit den Houston Rockets 121:105 (56:46) gegen die Chicago Bulls.

Theis kam für Boston in 8:27 Minuten Spielzeit auf vier Punkte. Überragender Akteur der Celtics war Gordon Hayward mit 30 Punkten. Hartenstein holte für Houston in knapp drei Minuten Einsatzzeit einen Rebound und gab einen Assist. Auch sein Team hatte in James Harden, der ebenfalls 30 Punkte markierte, den besten Spieler der Partie in seinen Reihen.

Am Vortag hatte Boston bereits die Cleveland Cavaliers 128:95 und Houston die San Antonio Spurs 136:105 bezwungen. Trotz der Siege bleiben beide Teams im Mittelfeld der Eastern (Boston) beziehungsweise Western Conference (Houston). (dpa)