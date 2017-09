24.09.2017 Prag. Alexander Zverev hat beim Laver Cup in Prag auch sein zweites Einzel gewonnen und die Führung für Team Europa auf 12:6 ausgebaut.

Der 20 Jahre alte Hamburger setzte sich am Sonntag gegen Sam Querrey aus den USA mit 6:4, 6:4 durch. Für einen Sieg am dritten Tag des neu geschaffenen Tennisturniers nach dem Vorbild des Ryder Cups im Golf gibt es drei Punkte. Damit fehlte dem europäischen Team mit Kapitän Björn Borg nur noch ein Punkt zum Gesamtsieg.

Zverev hatte am Freitag bereits das Duell mit Kanadas Top-Talent Denis Shapovalov für sich entschieden. Am Samstag holten Roger Federer und Rafael Nadal weitere Punkte für Team Europa. Federer schlug Querrey in zwei Sätzen, Nadal in drei Sätzen Jack Sock. Der Tscheche Tomas Berdych verlor gegen Nick Kyrgios aus Australien. Im mit großer Spannung erwarteten Doppel feierten Nadal und Federer gemeinsam einen 6:4, 1:6, 10:5-Erfolg gegen Querrey/Sock.

Das Team Europa bestand aus Zverev (Hamburg), Federer (Schweiz), Nadal (Spanien), Berdych (Tschechien), Marin Cilic (Kroatien) und Dominic Thiem (Österreich). Für die Weltauswahl traten Sock, Querrey, John Isner, Frances Tiafoe (alle USA), Kyrgios (Australien) und Shapovalov (Kanada) an. (dpa)