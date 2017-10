ATP Peking

Nach hartem Kampf besiegte Mischa Zverev im deutschen Duell in Peking Jan-Lennard Struff mit 5:7, 6:4 und 6:4.

02.10.2017 Peking. Mischa Zverev hat das deutsche Erstrunden-Duell gegen Jan-Lennard Struff beim Tennisturnier in Peking gewonnen. Der 30 Jahre alte Hamburger kam nach einem verlorenen ersten Satz zurück und gewann die enge Partie 5:7, 6:4, 6:4.

Zverev erreichte durch den Erfolg gegen den Warsteiner das Achtelfinale der China Open. Zverevs jüngerer Bruder Alexander greift am Dienstag in das Turnier ein. Er tritt dann gegen den Briten Kyle Edmund an. (dpa)