28.10.2017 Singapur. Die frühere Tennis-Weltranglisten-Erste Caroline Wozniacki ist als erste Spielerin ins Finale der WTA Finals eingezogen. Die Dänin setzte sich mit 7:6 (11:9), 6:3 gegen die Tschechin Karolina Pliskova durch.

Im Endspiel des Saisonabschlusses der Top Acht trifft Wozniacki am Sonntag entweder auf die 37 Jahre alte Amerikanerin Venus Williams oder die Französin Caroline Garcia. Wozniacki benötigte knapp zwei Stunden für ihren Erfolg über die letztjährige US-Open-Finalistin Pliskova und wehrte im ersten Durchgang sechs Satzbälle ab. Bereits 2010 hatte die 27-Jährige das Endspiel der WTA Finals erreicht.

Die Rumänin Simona Halep wird nach der Niederlage von Pliskova auch am Saisonende die Nummer eins sein. Die Weltranglisten-Erste bleibt an der Spitze des Klassements, obwohl sie das Halbfinale in Singapur verpasst hatte. Im vorigen Jahr stand Angelique Kerber nach ihrer überragenden Saison zum Jahresende an der Spitze der Damen-Weltrangliste. (dpa)