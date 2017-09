Schnellste Runde

10.09.2017 Nürburgring. Marco Wittmann hat sich im BMW die Pole Position für das 14. Rennen der diesjährigen DTM-Saison gesichert. Der Fürther verwies auf dem Nürburgring Mercedes-Fahrer Paul di Resta um 116 Tausendstelsekunden auf den zweiten Platz.

Für Wittmann ist es die zweite Pole in dieser Saison nach Startrang eins in Moskau. Dritter wurde Robert Wickens im Mercedes. Lucas Auer schaffte es nach Pole und Sieg am Samstag im Mercedes auf Rang vier. DTM-Spitzenreiter Matthias Ekström kam im Audi nicht über Rang 14 hinaus. (dpa)