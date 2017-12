Finalerfolg 2013

19.12.2017 Berlin. Wimbledonsiegerin Marion Bartoli will ins Profi-Tennis zurückkehren, kündigte die Französin in einem Video auf Instagram an und sagte, bis zum Turnier im März in Miami wolle sie wieder fit sein.

Die 33-Jährige hatte 2013 mit dem Erfolg im Wimbledonfinale gegen die Berlinerin Sabine Lisicki den größten Triumph ihrer Karriere gefeiert und wenig später ihren Rücktritt erklärt. Nach einer rätselhaften Viruserkrankung magerte Bartoli 2016 stark ab, erholte sich aber wieder. (dpa)