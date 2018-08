Grand-Slam-Turnier

Novak Djokovic steht bei den US Open nach dem Sieg über Marton Fucsovicvs in der zweiten Runde.

28.08.2018 New York. Wimbledonsieger Novak Djokovic hat sich bei den US Open in die zweite Runde gekämpft. Der ehemalige Tennis-Weltranglisten-Erste aus Serbien bezwang den Ungarn Marton Fucsovicvs am Dienstag in New York 6:3, 3:6, 6:4, 6:0.

Bei rund 35 Grad Hitze holte Djokovic gegen den Weltranglisten-44. im dritten Satz ein Break auf. Nach gut drei Stunden Spielzeit machte der zweimalige US-Open-Champion den Sieg perfekt. Zuvor hatte im Arthur-Ashe-Stadium die dänische Australian-Open-Siegerin Caroline Wozniacki beim 6:3, 6:2 gegen Samantha Stosur keine Probleme. Die Australierin hatte die US Open 2011 gewonnen. (dpa)