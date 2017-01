Naeve Vierter

David Will gewann auf Mic Mac in Abu Dhabi.

08.01.2017 Abu Dhabi. David Will hat beim Turnier in Abu Dhabi das Weltcup-Spingen gewonnen. Der Reiter aus Pfungstadt siegte im Sattel von Mic Mac in 43,29 Sekunden vor Maria Victoria Perez aus Puerto Rico mit Quitana (43,69).

Zweitbester deutscher Starter war Jörg Naeve aus Bovenau, der mit Benur (49,95) auf Platz vier kam. Die Punkte des Weltcups in Abu Dhabi zählen nicht für die Westeuropa-Liga der Serie, in der Will auf Platz 24 liegt. (dpa)