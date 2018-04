WM-Kampf um vier Titel

03.04.2018 London. Boxweltmeister Deontay Wilder aus den USA ist mit einem Kampf gegen Dreifach-Champion Anthony Joshua noch in diesem Sommer einverstanden.

Wilders Co-Manager Shelly Finkel verkündete in der britischen Tageszeitung "The Telegraph" die Bereitschaft zu sofortigen Verhandlungen mit der britischen Seite um Promoter Eddie Hearn.

Der 28 Jahre alte Brite Joshua hat sich im walisischen Cardiff durch einen einstimmigen Punktsieg über den Neuseeländer Joseph Parker den WBO-Titel gesichert. Zuvor besaß er bereits den IBF- und WBA-Gürtel. Wilder ist WBC-Weltmeister. Als unumstrittener Champion im Schwergewicht gilt, wer die Titel aller vier großen Verbände auf sich vereinen kann.

Wilder sei auch einverstanden mit eine Börsenverteilung von 40 Prozent für ihn und 60 Prozent für Joshua, heißt es. Das Duell könnte im Sommer im Londoner Wembley-Stadion stattfinden. In der Diskussion ist zudem ein Rückkampf in den USA. "Wir sind wirklich froh, dass Anthony Joshua zum ersten Mal gesagt hat: 'Ich will als nächstes gegen Deontay kämpfen'", sagte Finkel. (dpa)