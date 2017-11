18.11.2017 Stuttgart. Die Dressurreiterin Isabell Werth ist auch bei ihrem zweiten Auftritt beim Weltcup-Turnier in Stuttgart zum Sieg geritten. Am Samstagmorgen setzte sich die 48 Jahre alte Reiterin aus Rheinberg in einem Grand Prix mit Don Johnson durch.

Nach dem Sieg mit der Stute Weihegold am Vortag erhielt Werth für den Ritt mit dem Wallach 75,560 Prozent. Auf den zweiten Platz ritt Fabienne Lütkemeier aus Paderborn mit D'Agostino (74,680). Am Nachmittag reitet Werth in der Weltcup-Kür wieder Weihegold. (dpa)