10.06.2017 Balve. Isabell Werth hat bei den deutschen Dressur-Meisterschaften in Balve wie im Vorjahr den Titel im Grand Prix Special gewonnen.

Die 47-Jährige aus Rheinberg gewann die Prüfung am Samstag im Sattel von Emilio. Für die erfolgreichste Reiterin der Welt war es der 13. nationale Titel. Für den Ritt mit ihrem elfjährigen Wallach erhielt Werth von den Wertungsrichtern 84,275 Prozent. Auf Platz zwei kam Sönke Rothenberger aus Bad Homburg mit Cosmo (80,804). Dritter wurde Hubertus Schmidt aus Borchen-Etteln mit Imperio (77,196). Am Sonntag fällt die Titel-Entscheidung in der Kür. (dpa)