06.05.2017 Köln. Eishockey-Weltverbandspräsident René Fasel hofft noch immer auf eine Teilnahme der NHL-Spieler bei Olympia 2018.

"Bis Juli haben wir Zeit, eine Lösung zu finden und den Commissioner der NHL zu überzeugen, dass die Profis in Pyeonchang dabei sein können", sagte Fasel im Interview des "Kölner Stadt-Anzeigers". Der Schweizer bestätigte: "Es gibt noch Gespräche mit der NHL wegen der Olympischen Spiele 2018."

Die nordamerikanische Profiliga hatte vor einem Monat entschieden, erstmals seit 1998 die Saison im kommenden Februar nicht für Olympia unterbrechen zu wollen. Die Markt in Südkorea gilt als unattraktiv für die Liga, die allerdings 2022 in Peking wieder ihre besten Spieler schicken will. "Es ist schade, dass Commissioner Gary Bettmann nicht begreift, dass Asien ein riesiges Potenzial hat", sagte IIHF-Chef Fasel weiter. (dpa)