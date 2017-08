Gegen Qualifikantin Gibbs

Karolina Pliskova hatte beim Einzug in die dritte Runde der US Open Mühe. Foto(Archiv): John Minchillo

31.08.2017 New York. Nach einem Satzrückstand ist die topgesetzte Vorjahresfinalistin Karolina Pliskova in die dritte Runde der US Open eingezogen.

Die Tennis-Weltranglisten-Erste aus Tschechien setzte sich in New York mit 2:6, 6:3, 6:4 gegen die Qualifikantin Nicole Gibbs aus den USA durch. Die 25-Jährige muss bei dem Grand-Slam-Turnier ins Endspiel vordringen, um ihre Spitzenposition in der Weltrangliste zu verteidigen. Vor einem Jahr hatte Pliskova im Finale gegen die Kielerin Angelique Kerber verloren, die diesmal bereits zum Auftakt scheiterte. (dpa)