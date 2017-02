"Ein überragender Handballer"

Foto: Heinz Wieseler

Kurt Klühspies vom TV Großwallstadt geht mit dem Europapokal am 30.04.1979 durch ein Spalier von Fans. Ein Dorf stand Kopf, als der TV Großwallstadt mit dem am Vortag in Rostock gewonnenen Pokal in das Festzelt der 3.147-Seelengemeinde einzog.