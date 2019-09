Bonn. Nicht wie geplant um 19 Uhr, sondern erst um 21.30 Uhr startete die deutsche Baseball-Nationalmannschaft in die heimische Europameisterschaft. Starke Regenfälle waren zum Leidwesen von Spielern und Zuschauern der Grund für die Verschiebung.

Von Thomas Heinen, 07.09.2019

Wetterfest und vor allem geduldig mussten die rund 1.400 Baseballfans am Eröffnungstag der 35. Baseball-Europameisterschaft in der Bonner Rheinaue sein. Aufgrund der Regenfälle begann das Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Schweden nicht wie geplant um 19 Uhr, sondern erst um 21.30 Uhr.

Nach der Eröffnungszeremonie und den Begrüßungsreden von Bonns Oberbürgermeister Ashok Sridharan, dem Präsidenten des europäischen Baseballverbands Didier Seminet und des Präsidenten des deutschen Baseball- und Softballverbandes Jürgen Elsishans eröffnete Sascha Lutz gleich mit einem gelungenen Hit die Partie. Nachdem Bruder Donald Lutz, Deutschlands erster Profi in der Mayor League Baseball (MLB), mit einem Run Batted In (RBI) Sascha Lutz über die Homeplate geschlagen hat, legten Simon Gühring und Donald Lutz mit ihren Runs zum 3:0 bereits im ersten Inning nach.

Zuvor hatte sich in Bonn im ersten Spiel Spanien mit 3:2 knapp gegen Kroatien durchgesetzt. Anschließend wurde Belgien seiner Favoritenrolle gegen Aufsteiger Österreich mit 5:1 gerecht. Auch Italien (mit 16:2 gegen Frankreich) zeigte am ersten Spieltag keine Blöße. In Solingen ließ der neben Österreich zweite Aufsteiger Israel aufhorchen. Der Geheimfavorit, der mit einer Vielzahl an ehemaligen und aktuelle Profis aus der MLB angereist war, setzte sich mit 6:1 gegen Tschechien durch.

Die zweite Begegnung zwischen den Niederlanden und Großbritannien musste beim Spielstand von 10:2 im neunten Inning aufgrund der hereinbrechenden Dunkelheit abgebrochen werden.