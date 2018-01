12.01.2018 Washington. Die Washington Capitals haben ohne Eishockey-Nationaltorhüter Philipp Grubauer in der nordamerikanischen NHL den sechsten Sieg in Folge verpasst. Das Team aus der US-Hauptstadt unterlag am Donnerstag (Ortszeit) gegen die Carolina Hurricanes 1:3 (0:0, 1:1, 0:2).

Der 26-jährige Rosenheimer, der zuletzt am Dienstag zwischen den Pfosten stand, kam nicht zum Einsatz. Die Tore der Gäste erzielten Jordan Staal (32. Minute), Victor Rask (51.) und Sebastian Aho (59.). Für den Ehrentreffer der Capitals sorgte Lars Eller in der 37. Spielminute. Mit 57 Punkten aus 44 Spielen belegt Washington aktuell den zweiten Platz in der Eastern Conference. (dpa)