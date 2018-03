Niederlageserie

Wieder am Boden: Haie-Kapitän Christian Ehrhoff (rechts) bei der erneuten 2:3-Heimpleite in der DEL-Viertelfinalserie gegen die Nürnberg Ice Tigers.

KÖLN. Die verrückte Niederlagenserie der Haie: Weil sie das Spiel auf eigenem Eis machen müssen, verkrampfen sie. Einziger Trost: Den Nürnbergern geht es ebenso. Das fünfte Spiel der Serie findet am Freitag bei den Ice Tigers statt.

Von Martin Sauerborn, 22.03.2018

Christian Ehrhoff ist ein Playoff-Veteran. 113 „Postseason“-Spiele hat der Kapitän der Kölner Haie in seiner Karriere bislang gesammelt, 73 davon allein in der NHL – der besten Eishockey-Liga der Welt. Entsprechend unaufgeregt begegnete der 35-Jährige nach der 2:3-Heimniederlage des KEC am Dienstag gegen die Nürnberg Ice Tigers dem Umstand, dass es in den vier bisherigen Spielen der Viertelfinalserie nur Auswärtssiege zu sehen gab. „Das ist jetzt nicht so super ungewöhnlich“, fand Ehrhoff.

Selbst die Tatsache, dass es in dieser Saison inklusive Hauptrunde schon das vierte 2:3 der Kölner in der LanxessArena gegen die Franken war, kommentierte der Verteidiger nur mit einem Schmunzeln. Ehrhoff gehört zu den Profis, die positiv sind und nach vorne schauen: „Wir haben in dieser Serie das Auswärtsrecht, also ist doch alles okay. Wir hoffen, dass sich der Trend am Freitag fortsetzt.“ Dann spielen die Haie wieder in Nürnberg (19.30 Uhr), wo sie die ersten beiden Partien mit 4:1 und 4:2 für sich entscheiden konnten.

Unheimlicher Heimfluch

So ganz ohne Erklärung für den unheimlichen Heimfluch kam Ehrhoff aber nicht davon. Zu groß war die Diskrepanz zwischen dem beherzten Auftritten des KEC am Sonntag in Nürnberg und dem zähen, eher verhaltenen am Dienstag in Köln. „Der Unterschied ist, das wir hier mehr gezwungen sind, das Spiel zu machen. Wir möchten vielleicht zu sehr die Tore schießen und verlieren dabei die Geduld. Das führt zu Scheibenverlusten, auf die Nürnberg nur wartet, um dann eiskalt zuzuschlagen“, erklärte der Silbermedaillengewinner von Pyeongchang. Ein Problem, das die vornehmlich defensiv eingestellten Ice Tigers genauso aus ihren Heimspielen kennen. „Zuhause versucht Nürnberg auch mehr, am Spiel teilzunehmen“, meinte Christian Ehrhoff.

Wer dem ehemaligen NHL-Star in seiner Analyse folgen kann, kommt also zu dem Schluss, dass die akute Heimschwäche der beiden Playoff-Konkurrenten nur eine Frage der Spielsysteme ist. So ist auch zu erklären, warum die Nürnberger im Schlussdrittel zum entscheidenden 3:2 kamen. „Wir sind auf Sieg gegangen, haben das Spiel bestimmt und haben uns dann nach einem Scheibenverlust einen Konter gefangen“, analysierte Ehrhoff. Nachdem Philip Gogulla (12.) und Ryan Jones (40.) zweimal die Nürnberger Führungen durch Dane Fox (2.) und Brandon Segal (17.) ausgeglichen hatte, war es wie in Spiel zwei der Serie Nationalspieler Leo Pföderl, der zum Sieg traf (52.).

Unterzahlsituationen

„Wir haben das Momentum nicht nutzen können, das wir nach den beiden überstandenen Unterzahlsituationen und dem späten Ausgleich im zweiten Drittel auf unserer Seite hatten“, sah Haie-Coach Peter Draisaitl noch einen anderen Grund für die Heimpleite vor 12 874 weitestgehend enttäuschten Zuschauern in der wieder einmal recht stimmungsarmen Arena. „Zuhause spielen wir zu sehr um den heißen Brei herum und auswärts einfacher und effektiver“, fand auch der 52-Jährige eine Erklärung für die Serie der Auswärtssiege. Für ihn spielt das aber keine so große Rolle: „ Wir haben vor Spiel fünf am Freitag eine best-of-three-Serie. Es ist, wie es ist. Es steht 2:2, und wäre es anders herumgekommen, würden wir es auch so nehmen.“ Will heißen, wenn es jeweils zwei Heimsiege gegeben hätte, würde es auch 2:2 stehen.

Nicht den erhofften Schub für das Haie-Spiel gab das Comeback von Frederik Eriksson. Der schwedische Verteidiger bereitete nach überstandener Knieverletzung zwar Gogullas 1:1 in Überzahl mustergültig vor, brachte aber auch die Abwehrformationen durcheinander. Peter Draisaitl ließ nämlich zum ersten Mal in dieser Serie sieben Verteidiger auflaufen, wobei die Partner rotierten. „Wir waren zu Beginn in der Defensive etwas ungeordnet“, begründete Ehrhoff die beiden ersten Gegentore. Eriksson blieb nach zwei Dritteln draußen. „Er war müde und hat sich nicht mehr bei 100 Prozent gefühlt“, akzeptierte Draisaitl die Entscheidung des 34-Jährigen.